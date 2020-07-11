СМИ: iPhone 12 покажут в сентябре, но продавать начнут в октябре
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Новости

СМИ: iPhone 12 покажут в сентябре, но продавать начнут в октябре

Китайские источники утверждают, что Apple представит всю линейку смартфонов iPhone 12 в сентябре. То есть, она не станет разбивать презентацию на две. При этом продажи стартуют месяцем позже, и вот тут уже возможно разделение.

Предполагается, что будет использоваться схема, как с iPhone XS и iPhone XR. То есть сначала на рынок выйдут некоторые модели, а затем — остальные. Это связано с тем, что компания будет наращивать производственные мощности постепенно.

Пока неясно, какие именно модели будут первыми. Но если вспомнить ситуацию с iPhone XS и iPhone XR, то, вероятно, сначала на рынок выведут более дорогие модели, чтобы «снять сливки» с продаж и одновременно насытить рынок, а также дождаться полноценного запуска производства чипов A14, чтобы обеспечить ими и более дешёвые модели.

Как ожидается, 5,4-дюймовый iPhone 12 будет стоить 749 долларов. Он получит 4 ГБ ОЗУ. Версия iPhone 12 Max с экраномн 6,1 дюйма будет стоить 799 долларов (4 ГБ ОЗУ), а такая же по диагонали iPhone 12 Pro — 849 долларов (6 ГБ ОЗУ). Старшая же модель явно буде оценена больше тысячи долларов, она получит 6 ГБ ОЗУ.

А ещё, напомним, смартфоны iPhone 12 получат совсем небольшие по ёмкости аккумуляторы.

Подпишитесь на The GEEK в Telegram
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

Комментарии

Подписаться
Уведомление о
0 Комментарий
Inline Feedbacks
View all comments

Читайте также

Сейчас на главной

Кэшбэк по-настоящему: выбираем лучший сервис

Spotify заработал в России

LEGO представила набор с моделью первой игровой консоли Nintendo

ПК на Windows могут перейти на ARM-процессоры

Crytek показала игровой процесс Crysis Remastered на Nintendo Switch

СМИ: iPhone 12 покажут в сентябре, но продавать начнут в октябре

В Steam началась распродажа серии Far Cry

PlayStation 5 оказалась в два раза тяжелее PlayStation 4

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить