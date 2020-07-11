СМИ: iPhone 12 покажут в сентябре, но продавать начнут в октябре

Китайские источники утверждают, что Apple представит всю линейку смартфонов iPhone 12 в сентябре. То есть, она не станет разбивать презентацию на две. При этом продажи стартуют месяцем позже, и вот тут уже возможно разделение.

Предполагается, что будет использоваться схема, как с iPhone XS и iPhone XR. То есть сначала на рынок выйдут некоторые модели, а затем — остальные. Это связано с тем, что компания будет наращивать производственные мощности постепенно.

Пока неясно, какие именно модели будут первыми. Но если вспомнить ситуацию с iPhone XS и iPhone XR, то, вероятно, сначала на рынок выведут более дорогие модели, чтобы «снять сливки» с продаж и одновременно насытить рынок, а также дождаться полноценного запуска производства чипов A14, чтобы обеспечить ими и более дешёвые модели.

Как ожидается, 5,4-дюймовый iPhone 12 будет стоить 749 долларов. Он получит 4 ГБ ОЗУ. Версия iPhone 12 Max с экраномн 6,1 дюйма будет стоить 799 долларов (4 ГБ ОЗУ), а такая же по диагонали iPhone 12 Pro — 849 долларов (6 ГБ ОЗУ). Старшая же модель явно буде оценена больше тысячи долларов, она получит 6 ГБ ОЗУ.

А ещё, напомним, смартфоны iPhone 12 получат совсем небольшие по ёмкости аккумуляторы.