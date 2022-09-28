Бренд Smartmi из экосистемы Xiaomi представил гибридный робот-пылесос Vortex Wave

Бренд Smartmi из экосистемы Xiaomi объявил о запуске производства новой категории техники — роботов-пылесосов с уникальными технологиями. Российскому потребителю компания известна прежде всего смарт-увлажнителями воздуха Evaporative Humidifier, обогревателем Convector Heater 1S и беспроводными вентиляторами Standing Fan.

Первый робот-пылесос Smartmi под названием Vortex Wave появился на российском рынке. Он умеет выполнять сразу четыре задачи: мытье пола, подметание, вакуумная уборка и самоочистка. Устройство обладает мощным мотором 1 600 об/мин, мощность всасывания до 4 000 Па и батареей емкостью 5200 мАч. Всего за один цикл и на одном заряде Vortex Wave может очистить пространство до 98 кв. м.

Пылесос комплектуется двумя видами щеток-валиков: универсальной (для удаления стойких загрязнений) и мягкой (для деликатного ухода за напольным покрытием). Щетки могут работать со всеми типами загрязнений: собирать волосы и шерсть, удалять пыль и мелкий мусор, очищать от свежих и засохших пятен.

Конструкция пылесоса включает два резервуара для воды: на 600 мл для чистой и на 360 мл для грязной. Подача чистой воды во время работы позволяет очищать грязь на полу и одновременно очищать саму щетку без необходимости возврата к док-станции. На базе робот не только выполняет полную самоочистку, но и высушивает щетку, чтобы в комнате не было неприятного запаха.

Пылесос поддерживает голосовые уведомления на русском языке, а также управление через приложение Mi Home. В России стоимость Smartmi Vortex Wave составляет 34 990 рублей.

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