Смартфоны Xiaomi, Oppo и Vivo теперь могут переносить данные между собой

Xiaomi, Oppo и Vivo – объединили усилия, чтобы упростить процесс переноса данных между их устройствами. Согласно заявлению компаний, теперь пользователи смогут легко перенести не только фотографии и контакты, но и данные, сохраненные в сторонних приложениях.

Это означает, что переход с одного китайского смартфона на другой станет значительно проще. Некоторые пользователи заметили, что этот процесс становится почти таким же простым, как перенос данных между iPhone.

В итоге, данное сотрудничество представляет собой важный шаг для китайских производителей смартфонов, который может упростить жизнь многим пользователям.