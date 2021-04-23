Смартфоны Lenovo снова появятся в России

Компания Lenovo скоро снова выйдет на российский рынок смартфонов. По данным СМИ, этот бренд может быть интересен тем, кто пользуется ноутбуками и компьютерами китайского гиганта.

В данный момент на рынке происходит очень много изменений, как с точки зрения производителей, так и с точки зрения розницы. Поэтому мы видим потенциал для продаж смартфонов Lenovo в России. глава мобильного подразделения Lenovo в России Александр Романюк

Первой новинкой на рынке станет Lenovo K12 Pro с батареей на 6000 мАч и камерой на 64 + 2 + 2 МП. Селфи-камера — 16 МП. Смартфон оснащён экраном на 6,8 дюйма с соотношением сторон 20:9 и разрешением HD.

Внутри установлен процессор Qualcomm Snapdragon 662 и 4 ГБ оперативной памяти, а также 128 ГБ постоянной. У новинки есть разъём на 3,5 мм, слот для двух SIM-карт или одной SIM и одной MicroSD до 512 ГБ. Также есть датчик NFC, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5 и FM-радио.

Сканер отпечатка разместился на боковой панели. В качестве ОС используется чистая версия Android 10, обещана возможность обновления до Android 11.

Продажи Lenovo K12 Pro стартуют в день анонса — 23 апреля. До 1 мая смартфон можно будет купить за 12 990 рублей. После цена поднимется до 14 990 рублей.