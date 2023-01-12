Skull & Bones снова отложили на весну

Компания Ubisoft снова перенесла выход «пиратского» экшена Skull & Bones. Первоначально его хотели выпустить 9 марта 2023 года, но компании теперь нужно больше времени на «полировку». 13 января пройдёт трансляция, где расскажу больше об игре, но точных сроков пока нет.

Отметим, что это уже шестой перенос релиза для Skull & Bones. Сколько времени ещё требуется на улучшение, неясно, но заявляется, что релиз запланирован на «начало 2023-24 финансового года». Проще говоря, до апреля 2023 года Skull and Bones не выйдет.

Помимо этого, компания отменила ещё три неанонсированных игры. О чём идёт речь — неизвестно, однако количество отменённых проектов неприятно поражает. Минувшим летом компания уже отменила Splinter Cell VR и Ghost Recon Frontline.

В целом, ситуация у Ubisoft выглядит неприглядно, и потому неясно, как будут развиваться события. Ведь многие игры до сих пор не вышли, так что остаётся лишь ждать.