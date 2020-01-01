Скоро WhatsApp прекратит работать на старых смартфонах

Не совсем приятная новость относительно работоспособности WhatsApp на старых мобильных устройствах появилась в сети. Так, представители мессенджера сообщили, что их творение с февраля перестанет работать на устройствах с операционной системой iOS 8 и Android 2.3.7. Теперь же, если вы желаете продолжать переписываться с помощью WhatsApp, вам нужно перейти на устройство с более новой версией ОС.

Для таких целей вполне подходит Android 4.0.3, iOS 9, а также KaiOS 2.5.1. Но и здесь есть один существенный нюанс. Разработчики уведомили, что перенос чатов с одного устройства на другое невозможно. Однако, все-таки историю можно перенести путем экспортирования через электронную почту, что не совсем удобно.

А тем пользователям, которые пока не спешат переходить на новые устройства стоит знать, что функциональность WhatsApp может пропасть в любой момент. Это подтверждается тем, что уже сейчас на версиях iOS 8 и Android 2.3.7 невозможно создать новый аккаунт. Что касается количества пользователей, которые должны одуматься, то для iOS 8 – это 0,25%, для Android 2.3 – это сотые доли процента, но из-за распространенности устройств на этой платформе, речь может идти о миллионе человек.