Складной Huawei Mate Xs поступит в продажу в России
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Новости

Складной Huawei Mate Xs поступит в продажу в России

Huawei заявила о приезде складного Mate Xs в Россию.

Huawei Mate Xs

Компания пока не раскрыла цены на смартфон, но, скорее всего, они будут высокими. На AliExpress например, устройство продают почти за 450 тысяч рублей. При этом, рекомендованная розничная цена составляет $2415 (с нынешним курсом это около 172 тысяч рублей).

  • Huawei Mate Xs
  • Huawei Mate Xs 2
  • Huawei Mate Xs 1
  • Huawei Mate Xs

В Китае Huawei уже запускала продажи Mate Xs и вышло успешно: первую партию раскупили моментально.

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