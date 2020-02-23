Складной Huawei Mate Xs поступит в продажу в России

Huawei заявила о приезде складного Mate Xs в Россию.

Компания пока не раскрыла цены на смартфон, но, скорее всего, они будут высокими. На AliExpress например, устройство продают почти за 450 тысяч рублей. При этом, рекомендованная розничная цена составляет $2415 (с нынешним курсом это около 172 тысяч рублей).

В Китае Huawei уже запускала продажи Mate Xs и вышло успешно: первую партию раскупили моментально.