Складной Google Pixel Fold показали на подробных рендерах

Популярный инсайдер OnLeaks опубликовал рендеры Google Pixel Fold.

Предполагается, что складной смартфон от Google получит 7,69-дюймовый внутренний и 5,79-дюймовый внешний дисплеи. Оба экрана получат фронтальные камеры по 9,5 Мп.

Габариты устройства в разложенном состоянии составляют 158,7×139,7×5,7 мм.

Ранее Pixel Fold засветился в Geekbench под кодовым названием Felix. По слухам, складной смартфон от Google могут представить в мае 2023 года, стоимость на момент запуска оценивается в $1800.