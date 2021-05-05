Рекламу Signal забанили в Instagram после того, как мессенджер показал, какие данные соцсеть собирает о пользователях

Команда защищённого мессенджера Signal создал рекламу в Instagram, где показала, какие данные о пользователях собирает Facebook. Сообщается, что социальная сеть собирает сведения о работе, геолокации, отношениях, личных интересах и так далее.

Самое интересное, что Instagram оперативно забанил все эти данные. А примеры показаны ниже:

Это не совсем секрет, но для большинства полная картина туманна, скрыта в сложных, непрозрачных системах и мелком шрифте, который обычно прокручивают. То, как работает большая часть интернета сегодня, можно было бы считать недопустимым, если переводить в понятные аналоги из реального мира. Но система сохраняется, потому что невидима. Джун Харада, руководитель отдела коммуникаций Signal

Пока что неизвестно, будут ли публиковаться иные подобные утечки. В любом случае это явно показывает, что социальные сети собирают уйму данных о людях.

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