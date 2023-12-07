Шоколадный iPhone 15 Pro Max за 180 000 рублей выпустили в России

Российская компания Caviar, известная своим производством элитной электроники, представила необычный продукт – шоколад в форме iPhone 15 Pro Max стоимостью 180 тысяч рублей, покрытый съедобным золотом.

Этот шоколадный iPhone от Caviar предлагается как эксклюзивный новогодний подарок для любителей необычных и оригинальных вещей. Он выполнен на основе модели Maze из Золотой коллекции.

Съедобный iPhone 15 Pro Max сделан из высококачественного шоколада и покрыт 23-каратным пищевым золотом. Каждый элемент телефона – настоящее произведение искусства, заявляет Caviar.

Для создания этого угощения использовались миндальное печенье с нежными сливочными нотками и отборные какао-бобы, благодаря чему, как утверждает Caviar, шоколад оставляет особое, длительное послевкусие. В качестве пищевого золота применялась гипоаллергенная и нетоксичная добавка Е175, которая не изменяет состав крови и не влияет на пищеварение.

Шоколад уже можно заказать на сайте Caviar, хотя сроки доставки не уточнены.