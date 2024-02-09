Сеть магазинов restore открывает в Москве зоны тестирования Apple Vision Pro

Сеть магазинов restore объявила об открытии зоны для тестирования гарнитуры Apple Vision Pro. Начиная с 10 февраля Vision Pro можно будет опробовать в Москве в четырех флагманских точках: на улице Неглинная 8/10 и в торговых центрах Афимолл, Атриум и Авиапарк.

Сейчас restore собирает предварительные заказы на Vision Pro через свой сайт. Доставить заказы обещают уже 15 февраля, а в розничную продажу гаджет попадет с 20 февраля.

Стоимость Apple Vision Pro в магазинах restore:

Apple Vision Pro 256 ГБ – 659 990 руб.;

Apple Vision Pro 512 ГБ – 699 990 руб.;

Apple Vision Pro 1 ТБ – 749 990 руб.