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Сеть магазинов restore открывает в Москве зоны тестирования Apple Vision Pro

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Валентин Снежин сегодня в 16:37

Сеть магазинов restore объявила об открытии зоны для тестирования гарнитуры Apple Vision Pro. Начиная с 10 февраля Vision Pro можно будет опробовать в Москве в четырех флагманских точках: на улице Неглинная 8/10 и в торговых центрах Афимолл, Атриум и Авиапарк.

Сейчас restore собирает предварительные заказы на Vision Pro через свой сайт. Доставить заказы обещают уже 15 февраля, а в розничную продажу гаджет попадет с 20 февраля.

Стоимость Apple Vision Pro в магазинах restore:

  • Apple Vision Pro 256 ГБ – 659 990 руб.;
  • Apple Vision Pro 512 ГБ – 699 990 руб.;
  • Apple Vision Pro 1 ТБ – 749 990 руб.

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Источник:
The GEEK
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Редактор. Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни. Пишу горячие новости и разбираю сложные темы.
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