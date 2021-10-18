Сегодня Apple покажет новые MacBook Pro

Через несколько часов состоится пресс-конференция Apple Unleashed, где, как утверждается, покажут новые MacBook Pro. По данным источника, ожидается сразу две версии — на базе процессоров Apple M1X Pro и Apple M1X Max.

Как заявил редактор ресурса Bloomberg Марк Гурман со ссылкой на слова одного из разработчиков MacBook, Apple M1 Pro получит 16-ядерный графический процессор, а Apple M1 Max — 32-ядерный.

Помимо этого, по словам Гурмана, новый процессор Apple M2 может появиться в начале 2022 года, когда анонсируют MacBook Air следующего поколения.

Что касается «прошек», то там ожидаются модели на 14 и 16 дюймов, обе они получат 16 ГБ ОЗУ, а также SSD на 512 ГБ. Соотношение сторон экрана составит 14:9, при этом обещаны дисплеи mini LED с поддержкой частоты обновления 120 Гц. Наконец, обещаны крайне тонкие рамки. Похоже, что ранние слухи не врали.

Помимо этого, им приписывают полноразмерный порт HDMI, два порта USB-C и разъём для беспроводной зарядки MagSafe.