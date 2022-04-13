Приложение «Сбербанка» удалили из Google Play

В след за App Store приложение «Сбербанк» удалил и Google. Теперь смартфоны на Android не смогут скачать приложение банка из магазина Google Play. Причиной тому — блокирующие санкции США.

Загрузить или скачать приложение «Сбербанка» теперь нельзя. Однако, пользоваться установленным ранее можно. Сам «Сбер» сообщал, что все должно работать стабильно.

Помимо этого, в личный кабинет можно входить через официальный сайт банка. Его веб-версия адаптирована под мобильные устройства — приложение не заменит, но и сильных неудобств не принесет.

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