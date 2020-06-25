Названы самые популярные бренды смартфонов в России

Издание «Ведомости» опубликовало рейтинг самых популярных брендов смартфонов на российском рынке. На первом месте оказался Honor, доля которого составила 26,1%. Второе место занял Samsung — с долей 21,1%. А вот компания Xiaomi переместилась на третью позицию, хотя ещё в апреле была на второй. Её результат составил 18,7%.

Что касается конкретных модели, то популярными моделями стали Samsung Galaxy A10, Galaxy A51 и Galaxy A30S. Об этом сообщили в «М.Видео-Эльдорадо» и МТС. Предполагается, что этому помогли новые модели A31 и A41, продажи А50 и А51, а также снижение цен на флагманские решения.

Сама же компания заявила, что майские продажи смартфонов в России увеличились на 80% по сравнению с апрелем, что указывает на восстановление отрасли после глобальной пандемии. Самым же популярными моделями, по данным производителя, стали Galaxy A71 и А51.

Кроме того отмечается, что в первом квартале текущего года продажи смартфонов в России увеличились на 8,7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. В цифровом виде объём продаж составил около 7,1 миллиона единиц. Эти данные приводит МТС.