Samsung заметно улучшила охлаждение в Galaxy S23

Samsung впервые сменила стратегию и отказалась от использования двух чипсетов во флагманской серии Galaxy S. Вместо собственного чипсета Exynos, компания выпустила продукт своего тесного сотрудничества с Qualcomm — Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy, который имеет более высокую частоту и, следовательно, выше производительность.

Обычно Samsung пошла бы на хитрость и сэкономила бы на охлаждении, но теперь, похоже, компания решила не рисковать.

Известный инсайдер UniverseIce опубликовал «гифку», на которой можно увидеть разницу между предыдущим поколением и новым.

Наиболее существенные улучшения заметны в младшей версии — Galaxy S23. По данным источника, теперь установлена испарительная камера вместо графитовой пленки для отвода тепла, что дает дополнительный уровень эффективности.

В России флагманские смартфоны Samsung могут появиться уже в конце февраля.