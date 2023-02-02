Стали известны российские цены смартфонов Samsung Galaxy S23

«М.Видео-Эльдорадо» и DNS объявили об открытии предзаказов на представленные вчера смартфоны Samsung Galaxy S23, S23+ и S23 Ultra.

Все ценники у продавцов полностью одинаковые. Цены следующие:

Galaxy S23 128 ГБ — 74 999 рублей;

Galaxy S23 256 ГБ — 79 999 рублей;

Galaxy S23+ 256 ГБ — 87 999 рублей;

Galaxy S23+ 512 ГБ — 97 999 рублей;

Galaxy S23 Ultra 256 ГБ — 109 999 рублей;

Galaxy S23 Ultra 512 ГБ — 119 999 рублей;

Galaxy S23 Ultra 1 ТБ — 134 999 рублей.

По предварительным данным смартфоны появятся в России в конце февраля, буквально через несколько дней после официального старта продаж, который запланирован на 17 февраля. Сами ритейлеры отмечают, что «все устройства будут ввезены в РФ в соответствии с законодательством, иметь сертификаты соответствия и необходимую разрешительную документацию, а также гарантийную поддержку».