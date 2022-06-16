Samsung представила Wallet: сервис для хранения банковских карт, цифровых ключей и криптовалюты

Компания Samsung официально объявила о закрытии своих приложений Samsung Pay и Samsung Pass. На их место поставили более продвинутое – Wallet. Оно доступно на всех смартфонах с оболочкой One UI.

Сервис Samsung Wallet позволяет хранить банковские карты, производить покупки через NFC и отслеживать умные метки на вещах. Кроме того, можно хранить множество других важных вещей.

Сейчас Samsung Wallet позволяет хранить:

Цифровые ключи от дома;

Ключи от автомобиля;

Билеты на концерты и мероприятия;

Билеты на самолеты и транспорт;

Скидочные карты и купоны

Карты вакцинации;

Пароли;

Криптовалютные кошельки.

Интересным нововведением является поддержка фирменного криптовалютного сервиса Blockchain Wallet. Он позволяет получать доступ к своим цифровым активам, отслеживать курсы и расплачиваться криптовалютой прямо со смартфона.

Чуть позже Wallet обзаведётся поддержкой хранения водительского удостоверения и студенческого билета. Сервис защищен платформой безопасности Samsung Knox. Доступ к данным есть только у владельца смартфона.

Сервис уже доступен владельцам смартфонов Galaxy с поддержкой Samsung Pay под управлением Android 9 Pie или более поздней версии во Франции, Италии, Испании, Великобритании и США, а с 17 июня 2022 года — в Германии.

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