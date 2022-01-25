Портативный проектор The Freestyle от Samsung появился в России

Samsung объявила о старте продаж портативного проектора The Freestyle в России. Проектор выделяется небольшим весом в 830 г, а также можно вращаться на 180 градусов. Такое решение позволяет проецировать контент на стену, пол, стол или потолок.

Проектор оснащен автофокусировкой и автоматическим выравниванием, что позволяет отображать изображение диагональю до 100 дюймов в формате HDR 10 без искажений под любым углом. Акустика с двойным пассивным излучателем обеспечивает глубокие басы и 360-градусную акустическую направленность.

Устройство оснащено функциями Smart TV, трансляцией контента с экрана смартфона и удаленным управлением через голосовых помощников. Кроме того, он может работать автономно, используя внешние аккумуляторы с поддержкой USB-PD, также проектор подключается к стандартному патрону E262 с помощью специального переходника.

Проектор The Freestyle доступен в России для предзаказа по цене 79 990 рублей.

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