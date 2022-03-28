Samsung начала продавать мониторы Smart Monitor M8 в расцветках iMac с M1

Компания Samsung открыла предзаказ на новый монитор под названием Smart Monitor M8. Изначально он был представлен в январе на выставке CES 2022.

Монитор Samsung Smart Monitor M8 оснащается 32-дюймовым LCD-дисплем с матрицей VA, имеет поддержку разрешения 4K (3840×2160 пикселей), соотношение сторон 16:9 и частоту обновления 60 Гц. Также присутствует совместимость с HDR10+. Кроме того, устройство поддерживает подключение по Wi-Fi 5 и Bluetooth 4.2.

В особенностях модели отмечается поддержка AirPlay 2, Samsung DeX и функции удалённого доступа к ПК. Корпус получил порт micro HDMI, два разъёма USB-C с возможностью зарядки ноутбука на мощности до 65 Вт и два динамика мощностью 5 Вт. В комплекте покупатель получит съёмную веб-камеру SlimFit 1080p и пульт от Smart TV.

Сейчас Smart Monitor M8 выпускается не только в классическом белом цвете, но и в цветовой палитре новых iMac с M1. Стоимость по предзаказу составит $729.

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