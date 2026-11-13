Philips Evnia 27M4N8500V с датчиком присутствия
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Philips выпустила игровой QD-OLED-монитор с гарантией от выгорания на три года

Датчик присутствия затемняет экран, если не обнаруживает пользователя рядом.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 11:41
Philips выпустила игровой QD-OLED-монитор с гарантией от выгорания на три года

Philips выпустила в Китае игровой монитор Philips Evnia 27M4N8500V с датчиком присутствия и QD-OLED-панелью диагональю 26,5 дюйма, сообщает GizmoChina.

CMOS-датчик затемняет или выключает экран, когда пользователь отходит от стола. По словам Philips, данные обрабатываются локально на нейропроцессоре, не сохраняются и никуда не отправляются. Также датчики освещённости помогают регулировать яркость и цветовую температуру.

Philips выпустила игровой QD-OLED-монитор с гарантией от выгорания на три года

Панель с разрешением 1440p поддерживает частоту 360 Гц, Adaptive Sync и Nvidia G-Sync. Время отклика составляет 0,03 мс, а пиковая яркость в HDR достигает 1000 нит. Для игр можно уменьшить область изображения до 24,5 дюйма и разрешения 1080p с попиксельным отображением 1:1.

Пассивная система охлаждения использует алюминий и графен. Philips предоставляет гарантию от выгорания экрана на 3 года.

Philips выпустила игровой QD-OLED-монитор с гарантией от выгорания на три года

Монитор получил два HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, два USB-A, USB-B и USB-C с питанием до 15 Вт.

В Китае новинка уже доступна для покупки за 3499 юаней (~$520).

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