Обзор Samsung Galaxy S20 FE: флагман, который есть за что полюбить

Нежданно-негаданно в сентябре 2020 года, Samsung представила флагманскую новинку в лице Galaxy S20 FE. Смартфон получил несколько приятных расцветок корпуса, топовое железо и привлекательный ценник. Производитель гордо заявляет, что новинка создавалась с учётом пожеланий фанатов, а значит модель должна быть функциональной и отвечать многие требованиям. Что из этого получилось, расскажем в конце.

Galaxy S20 FE — смартфон, в первую очередь созданный для фанатов бренда, которые желают получить максимум удовольствия от устройства, но не переплачивать. Поэтому разработчик учел индивидуальные потребности каждого. Фанатов фотографии, игр, контента в социальных сетях – смартфон призван порадовать всех, кто отдает предпочтение надежной технике.

Привычный стандарт

Телефон поставляется в минималистичной белой коробке средних размеров с матовой поверхностью и миниатюрными рисунками. Не знаю, как другие, но лично меня всегда привлекает необычный подход к коробкам. Сделать тиснение и необычный дизайн, гораздо сложнее, чем просто написать на коробке модель с брендом и продавать. В данном случае показывается забота производителя о конечном потребителе и первом впечатлении от смартфона, хоть он и в боксе.

Внутри встречает классический набор для того, чтобы начать пользоваться девайсом сразу после открытий:

Кабель для адаптера;

Зарядный блок мощностью 15 Вт;

Фирменная скрепка для изъятия лотка под SIM-карту;

Инструкция и документация.

Это «джентльменский набор», который избавлен от лишних на взгляд производителя деталей, например, наушников и переходника с USB Type-C на 3.5 Jack. Главное, что зарядный блок остался на месте и никто не требует его покупать дополнительно.

Благородный дизайн

Смартфоны получили несколько цветов. На этот обзор досталась модель в цвете “Мяты”. Он приятный для глаз и достаточно хорошо выделяется из серой массы чёрно-белых смартфонов.

Спереди стоит отметить только более широкую рамку, которой обрамлен дисплейный модуль. К слову, экран покрыт стеклом Gorilla Glass третьего поколения. В отличие от версии S20, устройство имеет плоский дисплей без изгибов по периметру, что значительно удобнее в повседневном использовании.

Фронтальная камера спрятана в вырезе, расположенном в верхней части. Небольшая полоска динамика разместилась между экраном и боковой рамкой. Её трудно заметить, но во время переговоров собеседника слышно отчётливо.

Корпус создан из плотного матового пластика, который не прогибается под давлением, не скользит в руках, не собирает отпечатки пальцев.

Боковая рамка выполнена из прочного алюминия. Однако, подобранные производителем материалы ощущаются менее премиальными, нежели корпус старшей версии. Но, такой вариант обладает значительными плюсами. Например, корпус не маркий, а значит не будет видно каких-либо отпечатков пальцев и прочего. Сам смартфон защищён от воды по стандарту IP68, но топить его для обзора никто не решился.

Изображение в новом качестве

Новинка оснащена новым большим дисплеем, выполненным по фирменной технологии Infinity-O Super AMOLED. 6.5-дюймовая матрица демонстрирует изображение в разрешении FullHD+. Такое решение позволило предложить пользователям принципиально новые возможности для решения рабочих, творческих задач, а также для досуга.

Экран выводит максимально реалистичную, яркую и детализированную картинку, идеально подходящую для игры, просмотра видео и общения посредством мессенджеров. Практически безрамочный экран создан для того, чтобы наслаждаться взаимодействием с устройством каждый раз, когда оно оказывается в руках у владельца.

Камеры для разнообразных задач

Модель обзавелась несколькими модулями, каждый из которых выполняет определенные функции:

Основная камера снимает фото с разрешением в 12 Мп, чего вполне достаточно, чтобы запечатлеть на снимке мелкие детали при нормальном освещении. Широкоугольная камера Ultra на 12 Мп выдает неплохие фото в режиме панорамной съемки. Телеобъектив 8 Мп подарит неплохие кадры, снятые в крупном плане. Для селфи предусмотрена неплохая фронталка на 32 Мп.

Сделанные фотографии практически все получились на высоком уровне. Нет лишних шумов, а обработка с помощью ИИ придаёт фотографии более интересный вид. Несколько примеров:

Аппарат поддерживает технологию Dual Pixel для получения красочных кадров в режиме ночной съемки. За счет увеличенный пикселей, искусственного интеллекта, установленного на борту, Samsung Galaxy S20 FE способен добавлять в кадр больше света, чтобы показать действительно профессиональный результат при низком уровне освещения.

Объемный звук

В смартфоне реализован один стереодинамик, который расположен внизу смартфона, но способный выдавать мощный объемный звук, вне зависимости от того, чем занимается пользователь – слушает музыку или смотрит ролики на видеохостингах.

Звук отличается хорошо проработанными высокими, стабильными средними частотами, отличными басами. Звучание у девайса на порядок выше, чем у многих флагманов.

Сканеры

Для разблокировки системы пользователь может использовать два варианта. Первый – сканер лица, который реализован с помощью передней камеры. Процесс занимает доли секунды и не заставляет долго ждать доступа к системе.

Второй вариант – классический подэкранный сканер оптического типа. Он работает шустро и практически безошибочно.

Топовый чипсет

Samsung Galaxy S20 FE работает на базе чипсета Exynos 990, который мирно уживается с графическим процессором Mali-G77 MP11. В дуэте составляющие аппаратной части демонстрируют отличные результаты. Так, пользователю доступен запуск трехмерных игр, тяжелых приложений без перегрева и перегрузки системы. В сочетании с 6 или 8 Гб оперативной памяти процессор позволяет спокойно работать в режиме многозадачности без выгрузки приложений из памяти.

Exynos 990 – флагманский чипсет, который в рейтингах занимает лидирующие позиции. В реальном использовании смартфон функционирует достаточно быстро и плавно.

Внушительная автономность

Новинка работает на базе аккумулятора 4500 мАч – такой же результата, как и в S20+, но на 500 мАч больше, нежели в классическом S20. Гаджет можно заряжать от беспроводной зарядки, а также использовать адаптер с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 25 Вт.

Кроме того, в наличии обратная беспроводная зарядка – опция, которая дает возможность питать совместимые девайсы, например, умный хронометр или гарнитуру. Для этого достаточно положить их на корпус смартфона.

Отличия Samsung Galaxy S20 FE от Galaxy S20

Версия Fan Edition является удешевлённым вариантом флагмана S20. Естественно, чтобы сделать стоимость устройства меньше, производителю пришлось пойти на некоторые компромиссы:

Экран. Базовый флагман оснащён изогнутым дисплеем, фан-вариант оборудован плоской панелью. К тому же рамка здесь немного шире. Модели имеют разную диагональ экрана. Так, у флагмана – это 6.2 дюймовый QHD Dynamic AMOLED, в FE – 6.5 FHD + Super AMOLED матрица, которая обновляется с частотой 120 ГГц. Аппаратная платформа. Упрощенная версия получила 6 Гб оперативной памяти вместо 12 Гб. Камеры – еще одно отличие между двумя моделями. У предыдущей версии отсутствует телеобъектив, но 64 Мп камера способна проделывать тоже самое посредством искусственного интеллекта. Изменения коснулись и фронтальной камеры, которая в обычной версии снимает с разрешением 10 Мп, а в фан-модели – 32 Мп.

Итого

Galaxy S20 FE – отличная альтернатива старшему собрату по меньшей стоимости. Несмотря на пластиковый корпус, он учитывает потребности большинства пользователей. Здесь есть все, чтобы работать, общаться и играть – эти параметры отлично сочетаются с широкой палитрой цветов, элегантным ультрасовременным дизайном, отличной батареей и производительным чипсетом.

Плюсы Качественный матовый корпус

Количество оперативной памяти

Поддержка быстрой зарядки

Хорошая производительность

Обратная зарядка Минусы Рамки вокруг дисплея