Samsung представила в России новое поколение телевизоров The Frame

Samsung представил в России новое поколение интерьерных телевизоров The Frame – QLED TV с разрешением 4K и возможностью персонализации. Новинки представлены моделями диагональю 43, 50, 55, 65 и 75 дюймов.

The Frame 2021 года получили усовершенствованное качество изображения с повышенной яркостью (600 нит вместо 500 нит) и технологией Dual LED. Объем встроенной памяти был увеличен с 500 МБ до 6 ГБ, чтобы на телевизорах можно было хранить больше контента.

Обновленные телевизоры стали еще больше похожи на настоящие картины: они получили на 46% более тонкий дизайн, чем модели предыдущего поколения, толщина The Frame 2021 составляет всего 24,9 мм. Новые рамки стилей «Модерн» (доступна в белом, древесном и коричневом цветах) и «Объемная» (белая или коричнево-красная) предоставляют пользователям больше возможностей для персонализации устройства, а настраиваемая по высоте подставка позволит установить ТВ с саундбаром.

Отличительная черта линейки The Frame – режим «Картина» – телевизор воспроизводит выбранное пользователем произведение искусства или фотографию, а датчик определяет уровень освещенности в комнате и автоматически адаптирует яркость экрана, чтобы изображение выглядело максимально естественно.

Устройства можно приобрести в официальном интернет-магазине Samsung и в магазинах партнеров по рекомендованной розничной цене от 89 990 рублей за телевизор с диагональю 43’’.

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