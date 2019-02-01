Samsung покажет 5 новых устройств 5 августа

Компания Samsung проведёт специальное мероприятие Galaxy Unpacked на котором представит сразу 5 новых устройств. Информацию об этом официально подтвердил руководитель мобильного подразделения Samsung Тэ-Мун Ро.

Летом на Galaxy Unpacked мы покажем 5 новых и мощных устройств. Пользователи получат возможность жить полной жизнью, повседневно используя наши устройства на руке и в ушах. Тэ-Мун Ро

Какие именно новинки будут представлены, остаётся в тайне. По слухам компания покажет необычные смартфоны с гибким дисплеем Galaxy Z Flip 5G и Galaxy Z Fold 2, линейку смартфонов Galaxy Note20, умные часы Galaxy Watch 3 и наушники в форме бобов Galaxy Buds.

Galaxy Unpacked запланировано на 5 августа 2020 года.