Кинопоиск научился советовать фильмы с Netflix, Okko и других сервисов

Кинопоиск обновил кросс-стриминговые рекомендации: новый алгоритм «Мнемоник» подбирает фильмы и сериалы с учётом контента не только самого сервиса, но и других онлайн-кинотеатров, телеканалов и кинопроката.

Работает он в разделе «Что смотреть» мобильного приложения — видеоленте с трейлерами, устроенной по принципу коротких роликов в соцсетях.

Главная особенность в том, что «Мнемоник» учитывает реакции зрителя в реальном времени и «помнит» его интерес к контенту разных площадок. Сервис рекомендует проекты как из своей библиотеки, так и из других стримингов, которые пользователь отметит в разделе «Мои стриминги».

Сейчас там доступны Amediateka, START, Кино1ТВ, ТНТ, Иви, КИОН, Okko, Wink, СТС, PREMIER, НТВ, Смотрим, Apple TV и Netflix.

Технически алгоритм построен на машинном обучении CatBoost и распознаёт более 1000 признаков поведения пользователя. Позитивными сигналами считаются просмотр трейлера дольше 30 секунд, переход в карточку, нажатие «Смотреть», оценка и добавление в папку «Буду смотреть».

Чем активнее зритель взаимодействует с лентой, тем точнее обучается система — по тому же принципу работают соцсети с короткими видео. В итоге набор трейлеров в разделе у каждого пользователя свой.