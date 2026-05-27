Samsung выпустила игровой монитор Odyssey G8 с разрешением 6K | The GEEK
Новости

Samsung выпустила игровой монитор Odyssey G8 с разрешением 6K

Модель рассчитана на тех, кому важна высокая плотность пикселей, но для игр в таком режиме понадобится очень мощный ПК.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 07:48
Samsung выпустила игровой монитор Odyssey G8 с разрешением 6K

Samsung представила игровой монитор Odyssey G80HS из линейки Odyssey G8. Новинка получила 32-дюймовую IPS-панель с разрешением 6144×3456 пикселей и частотой обновления 165 Гц.

Монитор также умеет работать в альтернативном режиме 3K при 330 Гц. В таком сценарии разрешение снижается до 3072×1728 пикселей, но частота обновления становится выше для более динамичных игр.

Главный акцент Samsung делает не только на самом разрешении, а на плотности пикселей. У Odyssey G80HS она достигает 224 ppi. Для 32-дюймового монитора это должно дать более чёткое изображение, особенно при работе с текстом, графикой, видео и 3D-контентом.

По данным Samsung, монитор получил время отклика 1 мс, углы обзора 178 градусов и поддержку HDR10+. Dolby Vision не заявлен.

odyssey-g8-_02

Яркость составляет 350 нит в обычном режиме и до 400 нит в пике. Для монитора стоимостью $1600 это может стать спорным моментом, особенно на фоне OLED-моделей.

В линейке также есть Odyssey G80SH: 32-дюймовый 4K OLED-монитор за $1300 с пиковой яркостью до 1000 нит в HDR. Кроме того, Samsung представила 27-дюймовый Odyssey G80HF с разрешением 5K за $950.

Главный вопрос к 6K-монитору остаётся прежним: контента и игр под такое разрешение пока мало. В некоторых проектах вроде Cyberpunk 2077 и Ghost of Tsushima можно попытаться выйти на 6K, но итоговая частота кадров будет зависеть от мощности ПК.

Для профессионалов в видео, графике и 3D Odyssey G80HS может быть интересен как экран с высокой плотностью пикселей. Для массового гейминга 6K пока выглядит скорее заделом на будущее, чем обязательным стандартом.

Обсудить

Главное по теме

Новости Владельцы Galaxy пожаловались на новый тёмный режим в One UI 8.5

Пользователи Samsung начали замечать изменения в тёмном режиме после обновления до One UI 8.5. В некоторых приложениях интерфейс…
Новости Samsung готовит Galaxy Z Fold 8 Ultra и новый Fold 8 Wide Новости Google и Samsung готовят умные очки на Android XR с оправами Gentle Monster

Похожие материалы

Apple Лучшие компактные планшеты 2026: 5 моделей, которые помещаются в руку

Большой планшет лежит дома. Компактный живёт с тобой. И впервые за долгое время выбор есть не только между…

 One UI 9 Samsung запускает бета-тестирование One UI 9 на Android 17

Первая бета-версия выйдет уже на этой неделе.

 Samsung Смартфоны Samsung начнут отправлять рекламные приложения в глубокий сон

Система сможет переводить такие приложения в режим глубокого сна, чтобы они меньше беспокоили пользователя.

 Samsung Инсайдер показал чехол для Samsung Galaxy Z Fold8 Wide

По данным инсайдера Ice Universe, новая версия складного смартфона получит более широкий форм-фактор и может выйти летом 2026…

Скидки и подборки

ИИ переезжает из приложений в карманы: 5 носимых гаджетов 2026, за которыми стоит следить 5 аксессуаров для iPhone, без которых Pro-модель работает на половину мощности 5 отличных смартфонов до 25 000 рублей, которые можно купить прямо сейчас 5 альтернатив WHOOP без подписки в 2026 году: какой безэкранный браслет выбрать Подарки на 8 Марта: лучшие идеи для любого бюджета от 3 000 до 19 000 ₽ Чем заменить Telegram для переписки с родными и друзьями

Последние новости

«Коммерсантъ»: в России отказались от платной регистрации IMEI смартфонов Vivo впервые выйдет на рынок полноразмерных ANC-наушников Oppo перевыпустила Pad Air 5 в новом цвете и с более высокой ценой MacBook Ultra может стать самым необычным ноутбуком Apple за годы В России стартовали продажи HUAWEI MatePad Mini с OLED-экраном PaperMatte Все новости
Тренд
iQOO 15 Ultra: первый взгляд на игровой флагман«Айфон снимает лучше всех» — почему это уже не так5 альтернатив WHOOP без подписки5 отличных смартфонов до 25 000 рублейiQOO 15 Ultra: первый взгляд на игровой флагман«Айфон снимает лучше всех» — почему это уже не так5 альтернатив WHOOP без подписки5 отличных смартфонов до 25 000 рублей

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Huawei MatePad Mini: первый взгляд на планшет тоньше собственного стилуса

    Обзоры

  2. Обзор iQOO 15R: честный субфлагман или просто крепкий середняк?

    Обзоры

  3. Обзор Realme 16 5G: тонкий, живучий, с зеркалом. Баловство или гениальная идея?

    Обзоры

  4. Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: настоящий фотофлагман, у которого всего одна проблема

    Обзоры

  5. Обзор HONOR 600 Lite: удачная работа над ошибками с ложкой дёгтя

    Обзоры

  6. iQOO 15 Ultra: первый взгляд на игровой флагман с вентилятором внутри

    Обзоры
Смотреть все обзоры