Samsung выпустила игровой монитор Odyssey G8 с разрешением 6K

Samsung представила игровой монитор Odyssey G80HS из линейки Odyssey G8. Новинка получила 32-дюймовую IPS-панель с разрешением 6144×3456 пикселей и частотой обновления 165 Гц.

Монитор также умеет работать в альтернативном режиме 3K при 330 Гц. В таком сценарии разрешение снижается до 3072×1728 пикселей, но частота обновления становится выше для более динамичных игр.

Главный акцент Samsung делает не только на самом разрешении, а на плотности пикселей. У Odyssey G80HS она достигает 224 ppi. Для 32-дюймового монитора это должно дать более чёткое изображение, особенно при работе с текстом, графикой, видео и 3D-контентом.

По данным Samsung, монитор получил время отклика 1 мс, углы обзора 178 градусов и поддержку HDR10+. Dolby Vision не заявлен.

Яркость составляет 350 нит в обычном режиме и до 400 нит в пике. Для монитора стоимостью $1600 это может стать спорным моментом, особенно на фоне OLED-моделей.

В линейке также есть Odyssey G80SH: 32-дюймовый 4K OLED-монитор за $1300 с пиковой яркостью до 1000 нит в HDR. Кроме того, Samsung представила 27-дюймовый Odyssey G80HF с разрешением 5K за $950.

Главный вопрос к 6K-монитору остаётся прежним: контента и игр под такое разрешение пока мало. В некоторых проектах вроде Cyberpunk 2077 и Ghost of Tsushima можно попытаться выйти на 6K, но итоговая частота кадров будет зависеть от мощности ПК.

Для профессионалов в видео, графике и 3D Odyssey G80HS может быть интересен как экран с высокой плотностью пикселей. Для массового гейминга 6K пока выглядит скорее заделом на будущее, чем обязательным стандартом.