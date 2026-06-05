ВТБ вернул приложение на iPhone под названием «Сириус»

В App Store появилось приложение «Сириус», через которое пользователи могут получить доступ к функциям ВТБ. О релизе банк сообщил в своём Telegram-канале.

В сообщении ВТБ призвал пользователей установить приложение как можно быстрее, пока оно доступно в магазине Apple.

В App Store «Сириус» представлен не как банковский сервис, а как приложение для тайм-менеджмента. В описании говорится о работе по методу Pomodoro, который предполагает чередование рабочих интервалов и коротких перерывов.

Скачать «Сириус» можно по ссылке.