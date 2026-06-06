Samsung Galaxy S27 Pro может оказаться интереснее Ultra

Galaxy S27 Pro выйдет ещё нескоро, но он уже выглядит самым любопытным смартфоном Samsung за долгое время — и, что иронично, главную интригу создаёт не флагман Ultra, а именно «младший» Pro.

Свежая утечка приписывает устройству аккумулятор на 5000 мА·ч. Само по себе число скучное, пока не сопоставишь его с остальными слухами. По данным инсайдеров, S27 Pro получит экран на 6,47 дюйма (в последней утечке округляют до 6,5″), то есть заметно компактнее Ultra. А раз корпус меньше — меньше и сама батарея.

И вот тут начинается интересное. Ultra по слухам несёт более ёмкую ячейку в районе 5200–5500 мА·ч, но ёмкость — это ещё не время автономной работы. Меньший экран Pro потребляет меньше энергии в повседневных сценариях, а в компактном корпусе Samsung вполне может выставить более щадящий профиль производительности, чтобы держать нагрев под контролем. Если так и будет, разрыв в реальной автономности окажется куда меньше, чем разница в цифрах ёмкости. Не исключено, что в части сценариев Pro догонит Ultra — или даже обойдёт.

Вымышленный концепт Samsung Galaxy S27 / The GEEK

Тем более что «начинка» у них во многом общая. Оба аппарата, судя по утечкам, построят на Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro (2 нм) — то есть выигрыш в энергоэффективности на уровне кремния они получат одинаковый. К этому добавляют LPDDR6 и до 16 ГБ оперативной памяти, до 1 ТБ накопителя и фирменный Privacy Display. Для компактного аппарата набор почти неприлично богатый.

С камерами история не менее показательная. По слухам, Samsung отдаст Pro те же основной и сверхширокоугольный сенсоры, что и Ultra, но добавит отдельный телевик: 50 Мп с 3,5-кратным оптическим зумом (модуль ALoP). Ultra же, по тем же утечкам, вообще откажется от выделенного телефото и будет «дотягивать» зум кропом с 200-мегапиксельного основного сенсора — вплоть до 5x.

Если это правда, расклад получается такой: выделенный 3,5x-телевик Pro на дистанциях портретов и повседневной съёмки может оказаться полезнее, чем «цифровая» оптика Ultra. Длинный зум останется за флагманом, но в реальной жизни кадров «средней дальности» снимают на порядок больше.

Контекст добавляет и структура линейки. Похоже, в 2026 году Samsung впервые выпустит четыре модели Galaxy S: базовую, Plus, Pro и Ultra. Pro займёт нишу компактного «почти-Ultra», но без поддержки стилуса S Pen, что и станет одним из главных компромиссов. Заряжать его, по утечкам, будут на 60 Вт.

Samsung наверняка продолжит позиционировать Ultra как абсолютный камерофлагман линейки. Но если верить утечкам, для большинства пользователей более практичным и попросту более интересным выбором может оказаться именно Pro. И это уже не первый сигнал, что Samsung сама себе создаёт внутреннюю конкуренцию.