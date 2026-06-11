Oppo работает над «широким» складным смартфоном Find N7
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Oppo работает над «широким» складным смартфоном Find N7

Намечается новый тренд.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 11:00
Oppo работает над «широким» складным смартфоном Find N7

Вслед за Huawei, выпустившей Pura X Max, на рынок «широких» складных смартфонов готовится выйти и Oppo. По данным инсайдера Digital Chat Station, компания тестирует новый складной аппарат книжного типа, предположительно под названием Find N7. Финальное имя пока не подтверждено.

Согласно утечке, инженерный прототип оснащён внутренним складным экраном диагональю около 7,6 дюйма и внешним дисплеем примерно на 5,5 дюйма. Панели, по информации источника, поставляют сразу Samsung Display и BOE. За производительность отвечает флагманский 2-нанометровый чип Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6.

Отдельно отмечается конструкция. Дизайн смартфона, по словам инсайдера, выполнен в духе устройств Apple, а главным козырем должен стать новый шарнир Oppo с минимизацией складки на экране — он, как утверждается, может превзойти решения конкурентов.

Дебют Find N7 ожидается в первом квартале 2027 года. При этом «широкий» форм-фактор в следующем году планируют осваивать и другие производители: похожие складные смартфоны готовят Honor, Xiaomi и Vivo, а Samsung представит Galaxy Z Fold 8 Wide уже в июле. Складной iPhone, который может получить название iPhone Ultra, ждут в сентябре.

Все характеристики пока неофициальны и основаны на данных инсайдеров, поэтому к моменту анонса могут измениться.

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