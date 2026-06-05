Apple назвала причину удаления мессенджера MAX из App Store
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Apple назвала причину удаления мессенджера MAX из App Store

Причина в санкциях.
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Редакция The GEEK сегодня в 12:36
Apple назвала причину удаления мессенджера MAX из App Store

Apple объяснила удаление мессенджера MAX из App Store санкционными ограничениями. Об этом сообщает BBC. Приложение исчезло из магазина Apple накануне. После этого в MAX заявили, что мессенджер удалён со стороны Apple, а команда работает над решением проблемы.

Удаление уже повлияло на работу приложения на iPhone. Пользователям перестали приходить push-уведомления о новых сообщениях и звонках. В MAX рекомендуют «время от времени» самостоятельно открывать приложение и проверять входящие.

Если причина действительно связана с санкциями, быстро вернуть приложение в App Store будет сложно. Ранее по похожей схеме из магазина Apple удаляли приложения российских банков и других сервисов, попавших под ограничения.

Apple обычно строго соблюдает требования законодательства в странах, где официально работает, включая санкционные правила США. При этом компания также удаляет приложения из App Store по требованиям местных регуляторов, в том числе Роскомнадзора.

Версия MAX для Android остаётся доступной в Google Play.

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