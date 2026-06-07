Складной iPhone Ultra выйдет только в белом цвете
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Складной iPhone Ultra выйдет только в белом цвете

Инсайдер раскрыл финальный дизайн складного iPhone Ultra.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 15:18
Складной iPhone Ultra выйдет только в белом цвете

Инсайдер Сонни Диксон опубликовал макет складного iPhone Ultra. Судя по высокой детализации и множеству проработанных элементов, речь идёт об окончательном варианте дизайна, который и пойдёт в производство.

На внутреннем экране в левом углу заметен круглый вырез под фронтальную камеру. По данным инсайдера, из-за тонкого корпуса Apple не смогла разместить здесь модуль Face ID, поэтому за биометрию будет отвечать сканер отпечатков, встроенный в боковую кнопку.

Любопытная деталь касается расцветок. Все доступные макеты выполнены исключительно в белом цвете. Это, как полагают Диксон и ряд других инсайдеров, может означать, что iPhone Ultra выйдет в единственном варианте окраски, без привычного выбора оттенков.

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Не обойдётся новинка и без премиальной цены. По сведениям Bloomberg, iPhone Ultra выйдет примерно в 2 тысячи долларов (~147 тысяч рублей). Столь высокий ценник объясняют применением сверхпрочного шарнира из жидкого металла и дисплея с практически незаметной линией сгиба.

Презентация iPhone Ultra вместе с iPhone 18 Pro и Pro Max ожидается в сентябре 2026 года. При этом, по слухам, Apple намерена развести релизы линейки во времени: базовый iPhone 18 в таком случае выйдет лишь следующей весной.

Стоит отметить, что все перечисленные сведения остаются неофициальными. Apple традиционно не комментирует устройства до анонса, поэтому финальные характеристики, цена и цветовые решения могут отличаться от текущих утечек.

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