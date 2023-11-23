Россиянин создал сервер для Telegram-бота из старого смартфона

Пользователь Habr опубликовал статью, которая пошагово описывает процесс преобразования устаревшего смартфона Meizu M3 Note в функциональный Linux-сервер с веб-интерфейсом. По словам автора, он идеально подходит для поддержки Telegram-канала.

В материале подробно изложены этапы настройки, начиная с установки Linux и веб-интерфейса Webmin (программный комплекс, который упрощает администрирование, избавляя от необходимости использовать командную строку и запоминать системные команды и их параметры).

Автор также делится опытом создания и настройки веб-сервера с поддержкой Lighttpd и PHP 8.1. Он подчеркивает, что такой сервер больше подходит для небольших проектов, а не для крупномасштабных задач. Так что, теперь есть куда пристроить старые телефоны.