Samsung Galaxy Fit 4 выйдет осенью и получит функцию, которой не хватало Galaxy Fit 3

Устройство может выйти уже осенью 2026 года и стать преемником Galaxy Fit 3.
Samsung работает над новым бюджетным фитнес-браслетом Galaxy Fit 4. Об этом сообщает SamMobile со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, устройство могут представить позже в 2026 году. При этом анонс якобы не состоится на ближайшей презентации Galaxy Unpacked в июле. Вместо этого релиз ожидается осенью — возможно, одновременно с Galaxy S26 FE.

Технические характеристики Galaxy Fit 4 пока неизвестны. Источники лишь утверждают, что устройство получит улучшения по сравнению с Galaxy Fit 3.

Предполагается, что браслет сохранит лёгкую RTOS-систему вместо полноценного Wear OS. Такой подход позволяет обеспечить более высокую автономность и снизить стоимость устройства.

Galaxy Fit 3 вышел в 2024 году и получил AMOLED-дисплей, функции отслеживания сна и активности, а также длительное время работы без подзарядки. Одной из главных претензий пользователей тогда стало отсутствие встроенного GPS.

Именно GPS сейчас называют самым ожидаемым улучшением для Galaxy Fit 4. Если Samsung добавит такую функцию, пользователи смогут записывать тренировки и пробежки без подключения смартфона.

Сама Samsung пока официально не подтверждала существование Galaxy Fit 4.

