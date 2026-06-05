HUAWEI привезла в Россию смартфон nova 15 Max с аккумулятором 8500 мА·ч

В России открылся предзаказ на смартфон HUAWEI nova 15 Max. Устройство относится к среднему ценовому сегменту и делает ставку на автономность, большой экран и повышенную прочность корпуса.

Главной особенностью модели стал аккумулятор ёмкостью 8500 мА·ч. По данным производителя, смартфон способен работать до 23 часов в режиме непрерывного воспроизведения видео. Также поддерживается функция обратной зарядки для подзарядки других устройств.

HUAWEI nova 15 Max оснащён OLED-дисплеем диагональю 6,84 дюйма с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 4000 нит. Для снижения нагрузки на зрение используется ШИМ-затемнение с частотой 2160 Гц.

Смартфон также получил защиту от пыли и влаги по стандарту IP65, сертификат SGS, поддержку Wi-Fi 7 и стереодинамики.

Стоимость HUAWEI nova 15 Max в версии с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти составляет 24 990 рублей с учётом временной скидки.