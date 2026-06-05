HUAWEI привезла в Россию смартфон nova 15 Max с аккумулятором 8500 мА·ч
Новости

HUAWEI привезла в Россию смартфон nova 15 Max с аккумулятором 8500 мА·ч

В России стартовал предзаказ смартфона HUAWEI nova 15 Max.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 14:49
HUAWEI привезла в Россию смартфон nova 15 Max с аккумулятором 8500 мА·ч

В России открылся предзаказ на смартфон HUAWEI nova 15 Max. Устройство относится к среднему ценовому сегменту и делает ставку на автономность, большой экран и повышенную прочность корпуса.

Главной особенностью модели стал аккумулятор ёмкостью 8500 мА·ч. По данным производителя, смартфон способен работать до 23 часов в режиме непрерывного воспроизведения видео. Также поддерживается функция обратной зарядки для подзарядки других устройств.

HUAWEI nova 15 Max оснащён OLED-дисплеем диагональю 6,84 дюйма с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 4000 нит. Для снижения нагрузки на зрение используется ШИМ-затемнение с частотой 2160 Гц.

Смартфон также получил защиту от пыли и влаги по стандарту IP65, сертификат SGS, поддержку Wi-Fi 7 и стереодинамики.

Стоимость HUAWEI nova 15 Max в версии с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти составляет 24 990 рублей с учётом временной скидки.

Обсудить

Главное по теме

Новости Huawei выпустила игровой роутер X1 Pro с Wi-Fi 7 за $98

Huawei представила Router X1 Pro Gaming Edition — новую игровую версию роутера с Wi-Fi 7+, поддержкой MLO и…
Новости Huawei Mate 80 Pro Max обошёл iPhone 17 Pro Max по цветопередаче камеры Новости Huawei Mate 90 может стать самым необычным камерофоном

Похожие материалы

Apple iPhone 18 Pro получит более экономичный экран с улучшенным Always-On Display

По слухам, повысится энергоэффективность экрана и работа Always-On Display.

 Xiaomi Xiaomi 18 Pro Max может получить две камеры по 200 Мп

Xiaomi 18 Pro Max может получить одну из самых амбициозных камер в линейке бренда.

 OnePlus OnePlus может выпустить смартфон с экраном 2K и 240 Гц

OnePlus может сделать ставку на рекордно быстрые экраны в будущих флагманах.

 iPhone Xiaomi 18, Vivo X500 и Oppo Find X10 выйдут почти одновременно с iPhone 18

Xiaomi, Vivo и Oppo, готовят запуск своих новых флагманов почти одновременно с iPhone 18 Pro.

Скидки и подборки

Лучшие TWS-наушники до 10 000 рублей в 2026 году: 7 моделей, которые реально стоит брать Лучшие браузеры для Android и iOS в 2026: чем заменить Google Chrome Чем заменить Word в 2026: 7 бесплатных альтернатив для Windows, Mac и телефона Лучшие компактные планшеты 2026: 5 моделей, которые помещаются в руку ИИ переезжает из приложений в карманы: 5 носимых гаджетов 2026, за которыми стоит следить 5 аксессуаров для iPhone, без которых Pro-модель работает на половину мощности

Последние новости

Apple назвала причину удаления мессенджера MAX из App Store ВТБ вернул приложение на iPhone под названием «Сириус» Canva и Perplexity запустили ИИ-инструмент для создания дизайн-макетов Яндекс Музыка научилась запускать «Мою волну» по настроению OpenAI улучшила «память» ChatGPT: бот стал лучше помнить привычки пользователя Все новости
Тренд
iQOO 15 Ultra: первый взгляд на игровой флагман«Айфон снимает лучше всех» — почему это уже не так5 альтернатив WHOOP без подписки5 отличных смартфонов до 25 000 рублейiQOO 15 Ultra: первый взгляд на игровой флагман«Айфон снимает лучше всех» — почему это уже не так5 альтернатив WHOOP без подписки5 отличных смартфонов до 25 000 рублей

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор Suunto Race 2: спортивные часы с характером, а не смартфон на запястье

    Обзоры

  2. Обзор Яндекс ТВ Станции MiniLED: премиум, который наступает на пятки старшей Pro

    Обзоры

  3. Huawei MatePad Mini: первый взгляд на планшет тоньше собственного стилуса

    Обзоры

  4. Обзор iQOO 15R: честный субфлагман или просто крепкий середняк?

    Обзоры

  5. Обзор Realme 16 5G: тонкий, живучий, с зеркалом. Баловство или гениальная идея?

    Обзоры

  6. Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: настоящий фотофлагман, у которого всего одна проблема

    Обзоры
Смотреть все обзоры