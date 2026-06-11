Telegram получил крупное обновление: приложение для смарт-часов, Markdown для ботов и ИИ-модераторы

Telegram выпустил масштабное обновление сразу с несколькими заметными нововведениями — от поддержки умных часов до новых инструментов для ботов и групп.

Первое и самое заметное — Telegram вернулся на умные часы. Появились нативные приложения для Apple Watch и часов на Wear OS (Galaxy Watch, Pixel Watch, Xiaomi Watch). Прямо с запястья можно читать чаты, отвечать на сообщения, просматривать профили и начинать новые диалоги. Для контента, который часы не тянут, предусмотрен быстрый переход к сообщению на телефоне.

Второе — боты получили поддержку полноценного форматирования через Markdown. Теперь они могут присылать заголовки, таблицы, списки, блоки кода и другие элементы оформления, а не только обычный текст. Это заметно расширяет возможности для разработчиков и делает ответы ботов нагляднее.

Третье — в группах заработали так называемые «боты-защитники» (Guardian Bots). Они могут автоматически проверять новых участников и помогать администраторам с модерацией, отсеивая нежелательных пользователей ещё на входе.

Наконец, дошли руки и до опросов: теперь в варианты ответа можно добавлять ссылки. Мелочь, которой пользователям давно не хватало. Помимо этого, в обновлении появился просмотрщик Markdown-файлов в формате .md и ускоренный Instant View.