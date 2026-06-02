В отличие от обычного датчика движения, устройство определяет не только сам факт активности, но и нахождение человека в конкретной зоне комнаты.
Яндекс представил датчик присутствия. Он понимает где находится человек

Яндекс расширил линейку устройств для умного дома и представил датчик присутствия. Новинка отличается от классического датчика движения тем, что фиксирует не только перемещение, но и само присутствие человека в помещении. Например, устройство может понять, что человек сидит в кресле, читает книгу или смотрит фильм, даже если почти не двигается.

Датчик использует радарный сенсор миллиметрового диапазона. Он сканирует пространство и анализирует отражение волн от объектов, поэтому способен определять присутствие людей и их примерное положение в комнате.

В приложении «Дом с Алисой» можно настроить до трёх зон детекции для одного помещения. Это позволяет создавать сценарии не для всей комнаты сразу, а для отдельных участков: рабочего стола, кровати, кресла или зоны отдыха.

Например, свет над столом может включаться только тогда, когда за ним кто-то сидит. В спальне можно настроить сценарий, при котором после 22:00 закрываются шторы и снижается температура, если человек ложится в кровать.

Также пользователь может исключить отдельные зоны, на которые датчик не должен реагировать. Это может пригодиться рядом со шторами, растениями или лежанкой домашнего животного.

Датчик можно использовать и для безопасности. Если устройство зафиксирует присутствие человека в момент, когда дома никого быть не должно, Алиса отправит уведомление, SMS или позвонит пользователю.

Устройство можно разместить на стене, потолке, в углу комнаты или на столе. Радиус обнаружения составляет до 8 метров, угол обзора — 120 градусов.

Датчик поддерживает Matter over Wi-Fi, поэтому сценарии умного дома могут работать даже без подключения к интернету.

Стоимость устройства составляет 3490 рублей.

