Разработчик связал фитнес-браслет Whoop с календарём, чтобы вычислить раздражающих коллег
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Разработчик связал фитнес-браслет Whoop с календарём, чтобы вычислить раздражающих коллег

Эксперимент быстро стал вирусным и набрал миллионы просмотров в X.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 19:51
Разработчик связал фитнес-браслет Whoop с календарём, чтобы вычислить раздражающих коллег

Разработчик под ником @the2ndfloorguy рассказал о необычном эксперименте с фитнес-браслетом Whoop (обзор). Он решил сопоставить данные о частоте сердечных сокращений со своим рабочим календарём, чтобы понять, какие встречи вызывают наибольшую стрессовую реакцию.

Для анализа использовались данные пульса до, во время и после совещаний. Алгоритм сравнивал показатели и искал отклонения от обычного уровня сердечного ритма. Затем автор попытался определить, какие участники встреч сильнее всего коррелируют с ростом пульса.

По итогам эксперимента первое место в рейтинге «раздражителей» занял менеджер по продукту. Впрочем, сам разработчик призвал не воспринимать результаты всерьёз.

whoop.-

По его словам, в анализ попали всего 18 совещаний, а многие сотрудники участвовали сразу в нескольких встречах, что серьёзно снижает точность выводов. Автор назвал проект экспериментом ради интереса и отметил, что просто хотел проверить возможности современных ИИ-инструментов (возможно речь о Claude Fable 5) и данных с носимых устройств.

Публикация быстро стала вирусной и собрала более 7 млн просмотров в X. В комментариях пользователи шутят, что подобный инструмент мог бы заинтересовать работодателей, хотя вряд ли понравился бы самим сотрудникам.

На практике история показывает другой любопытный тренд: данные с фитнес-браслетов всё чаще используются не только для отслеживания сна и тренировок, но и для анализа стресса, рабочих привычек и повседневного поведения человека.

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