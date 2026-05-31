Galaxy Z Fold 8 заметили в Южной Корее до презентации | The GEEK
Новости

Galaxy Z Fold 8 заметили в Южной Корее до презентации

Снимки подтверждают более широкий корпус и двойной блок камер у будущего складного смартфона.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 16:26
Galaxy Z Fold 8 заметили в Южной Корее до презентации

В сети появились первые живые фотографии Samsung Galaxy Z Fold 8. Смартфон заметили в Южной Корее, предположительно в одном из ресторанов, а снимки позже опубликовали на местном онлайн-форуме.

Качество фотографий невысокое, но по ним можно рассмотреть главное: устройство стало шире и короче по сравнению с предыдущими моделями Galaxy Z Fold. Такой формат уже фигурировал в ранних CAD-рендерах и утечках.

galaxy-z-fold-8-
Фото DCInside

Смартфон показан в защитном чехле, поэтому оценить все детали корпуса сложно. Однако один из снимков подтверждает двойной блок основной камеры. Ранее модель проходила в слухах как Galaxy Z Fold 8 Wide, но, по данным источников, Samsung решила оставить название Galaxy Z Fold 8.

Обзор Samsung Galaxy Z Fold 7: больше, тоньше, удобнее. Но стоит ли покупать?

Ожидается, что Galaxy Z Fold 8 станет более доступной моделью рядом с Galaxy Z Fold 8 Ultra. Смартфону приписывают Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, 12 ГБ оперативной памяти, накопитель от 256 ГБ и аккумулятор на 4800 мАч.

galaxy-z-fold-8_-2
Фото DCInside

По слухам, Galaxy Z Fold 8 получит основную камеру на 200 Мп с оптической стабилизацией, сверхширокоугольный модуль на 50 Мп и две фронтальные камеры по 10 Мп.

Galaxy Z Fold 8 Ultra, в отличие от базовой модели, должен получить дополнительный телефотомодуль на 10 Мп с 3-кратным оптическим зумом и аккумулятор на 5000 мАч.

Официальная презентация новых складных смартфонов Samsung ожидается в июле.

Обсудить

Главное по теме

Новости Samsung Galaxy S27 Pro может получить камеру лучше, чем у S27 Ultra

Samsung может вернуть идею Pro-модели в линейке Galaxy S27. По данным утечки, Galaxy S27 Pro получит камеры уровня…
Новости Samsung выпустила игровой монитор Odyssey G8 с разрешением 6K Новости Владельцы Galaxy пожаловались на новый тёмный режим в One UI 8.5

Похожие материалы

Apple iPhone 18 Pro может заметно подорожать из-за новой камеры

По данным аналитиков, смартфон получит систему с переменной диафрагмой, но такая технология заметно увеличит стоимость производства.

 HUAWEI Huawei Mate 80 Pro Max обошёл iPhone 17 Pro Max по цветопередаче камеры

DXOMARK сравнил камеры Huawei Mate 80 Pro Max и iPhone 17 Pro Max в сложном освещении. Смартфон Huawei…

 HUAWEI Huawei Mate 90 может стать самым необычным камерофоном

По данным инсайдера, компания готовит внешние телеконвертеры, которые будут усиливать оптический зум смартфона.

 Apple Инсайдер показал iPhone 18 Pro во всех цветах

Инсайдер Сонни Диксон показал макеты iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. По ним можно оценить новые…

Скидки и подборки

Чем заменить Word в 2026: 7 бесплатных альтернатив для Windows, Mac и телефона Лучшие компактные планшеты 2026: 5 моделей, которые помещаются в руку ИИ переезжает из приложений в карманы: 5 носимых гаджетов 2026, за которыми стоит следить 5 аксессуаров для iPhone, без которых Pro-модель работает на половину мощности 5 отличных смартфонов до 25 000 рублей, которые можно купить прямо сейчас 5 альтернатив WHOOP без подписки в 2026 году: какой безэкранный браслет выбрать

Последние новости

Новый Snapdragon C может сделать MacBook Neo ещё популярнее Acer представила дешевую альтернативу Steam Deck за $180 Пользователь создал рабочий клон Minecraft при помощи Claude Opus 4.8 «Госуслуги» запустили книгу жалоб на Ozon и Wildberries Разряженный смартфон стал источником тревоги для россиян Все новости
Тренд
iQOO 15 Ultra: первый взгляд на игровой флагман«Айфон снимает лучше всех» — почему это уже не так5 альтернатив WHOOP без подписки5 отличных смартфонов до 25 000 рублейiQOO 15 Ultra: первый взгляд на игровой флагман«Айфон снимает лучше всех» — почему это уже не так5 альтернатив WHOOP без подписки5 отличных смартфонов до 25 000 рублей

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор Яндекс ТВ Станции MiniLED: премиум, который наступает на пятки старшей Pro

    Обзоры

  2. Huawei MatePad Mini: первый взгляд на планшет тоньше собственного стилуса

    Обзоры

  3. Обзор iQOO 15R: честный субфлагман или просто крепкий середняк?

    Обзоры

  4. Обзор Realme 16 5G: тонкий, живучий, с зеркалом. Баловство или гениальная идея?

    Обзоры

  5. Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: настоящий фотофлагман, у которого всего одна проблема

    Обзоры

  6. Обзор HONOR 600 Lite: удачная работа над ошибками с ложкой дёгтя

    Обзоры
Смотреть все обзоры