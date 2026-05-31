Galaxy Z Fold 8 заметили в Южной Корее до презентации

В сети появились первые живые фотографии Samsung Galaxy Z Fold 8. Смартфон заметили в Южной Корее, предположительно в одном из ресторанов, а снимки позже опубликовали на местном онлайн-форуме.

Качество фотографий невысокое, но по ним можно рассмотреть главное: устройство стало шире и короче по сравнению с предыдущими моделями Galaxy Z Fold. Такой формат уже фигурировал в ранних CAD-рендерах и утечках.

Фото DCInside

Смартфон показан в защитном чехле, поэтому оценить все детали корпуса сложно. Однако один из снимков подтверждает двойной блок основной камеры. Ранее модель проходила в слухах как Galaxy Z Fold 8 Wide, но, по данным источников, Samsung решила оставить название Galaxy Z Fold 8.

Ожидается, что Galaxy Z Fold 8 станет более доступной моделью рядом с Galaxy Z Fold 8 Ultra. Смартфону приписывают Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, 12 ГБ оперативной памяти, накопитель от 256 ГБ и аккумулятор на 4800 мАч.

Фото DCInside

По слухам, Galaxy Z Fold 8 получит основную камеру на 200 Мп с оптической стабилизацией, сверхширокоугольный модуль на 50 Мп и две фронтальные камеры по 10 Мп.

Galaxy Z Fold 8 Ultra, в отличие от базовой модели, должен получить дополнительный телефотомодуль на 10 Мп с 3-кратным оптическим зумом и аккумулятор на 5000 мАч.

Официальная презентация новых складных смартфонов Samsung ожидается в июле.