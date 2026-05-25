Владельцы Galaxy пожаловались на новый тёмный режим в One UI 8.5

После выхода One UI 8.5 владельцы смартфонов Samsung начали жаловаться на изменённый внешний вид тёмного режима. Проблема затрагивает не всех пользователей, но часть владельцев Galaxy заметила более светлые серые оттенки в интерфейсе приложений Google.

Ранее Samsung использовала смешанный подход к тёмной теме: часть интерфейсов была почти чёрной, а часть — серой. Однако в One UI 8.5 некоторые элементы стали заметно светлее, из-за чего пользователи называют новый тёмный режим «непоследовательным».

Особенно изменения заметны в приложениях Google. Вместо глубокого чёрного цвета интерфейс в ряде случаев получил светло-серый оттенок.

Скриншот с Reddit u/Flashy_Custard6980

Как отмечают пользователи и профильные издания, проблема, вероятно, связана с изменениями в системе цветовых акцентов Material You, которую Samsung называет «палитрой цветов» в One UI.

Судя по всему, в One UI 8.5 компания изменила стандартную палитру для пользователей, которые не настраивали оформление вручную. Если включить полноценную тему Material You или изменить палитру вручную, интерфейс снова становится темнее и более однородным.

При этом обновлённый внешний вид проявляется не на всех устройствах. Например, часть пользователей Galaxy Z Fold 7 после перехода на One UI 8.5 не столкнулась с изменениями.

Samsung пока официально не комментировала ситуацию и не сообщала, является ли новый оттенок тёмного режима намеренным изменением дизайна или побочным эффектом обновления.