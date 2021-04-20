Samsung начала продажи линейки телевизоров Neo QLED

Samsung Electronics объявил о старте продаж в России линейки телевизоров Neo QLED 2021 года, представленной следующими моделями: Neo QLED 8K (QN900A и QN800A) с диагональю 65’’, 75’’ и 85’’, а также 4K Neo QLED ТВ (QN85A/87A и QN90A) размером от 50” до 85”.

Модели Neo QLED 8K (QN900A и QN800A) и 4K (QN90A, QN87A и QN85A) линеек 2021 года отличает технология, в основе которой — источник света Quantum Mini LED, контролируемый квантовой матрицей Quantum Matrix Technology и графическим процессором Neo Quantum Processor.

Экран Infinity Screen — важнейший элемент дизайна флагманской модели QN900A. Толщина рамки из нержавеющей стали составляет 0,8 мм. Это позволяет устранить границы между экраном и окружающей обстановкой, обеспечивает максимальное погружение и создает впечатление, что телевизор практически «парит в воздухе». Логотип был максимально уменьшен, чтобы не отвлекать пользователя от контента, но при этом дизайн сам по себе позволяет устройству оставаться узнаваемым.

Несмотря на корпус, по площади всей рамки ТВ аккуратно размещены отверстия для динамиков, а в заднюю панель встроен сабвуфер.

Цены

Samsung Neo QLED 8K QN900A 75″ — 679 990 рублей;

Samsung Neo QLED 4K QN90A 65’’ — 219 990 рублей;

Samsung Neo QLED 4K QN85A 55’’ — 149 990 рублей.