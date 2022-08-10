Samsung представила смарт-часы Galaxy Watch 5

Последней новинкой на мероприятии Samsung стали умные часы Galaxy Watch 5. Новинка получила сразу три модели, но без версии «Classic».

Во внешнем виде Samsung решила ничего не менять, а только внесла изменения в железо и добавила несколько новых датчиков. Например, появился датчик для мониторинга температуры тела.

Также изменения появились в задней стекле, была изменена его кривизна и увеличена площадь поверхности. Такое решение позволяет датчику BioActive лучше контактировать с запястьем для более точных показаний.

За производительность отвечает тот же процессор, который был в прошлом поколении – Exynos W920. Объём оперативной памяти составляет 1,5 ГБ, а для хранения данных доступно всего 16 ГБ.

Спереди Galaxy Watch 5 покрыты сапфировым стеклом. За работу часов отвечает Google Wear OS на One UI Watch 4.5. Корпус всех моделей с защитой 5 АТМ, IP68 и MIL-STD-810H.

Кроме того, есть GPS, бесконтактные платежи через NFC, поддержка Bluetooth 5.2 и Wi-Fi. Ёмкость аккумулятор следующая: 284 мАч (версия 40 мм) и 410 мАч (версия 44 мм). По словам производителя этого хватит до 50 часов автономной работы.

Модель Pro (45 мм) получила титановый корпус (алюминиевый у обычных Galaxy Watch 5) и улучшенное сапфировое стекло на экране (в два раза прочнее, чем у Galaxy Watch 4). Визуально и по техническим характеристикам, часы массивнее, чем базовые Galaxy Watch 5.

Вариант Pro обладает батарее ёмкостью 590 мАч, которая способна проработать до 80 часов в обычном режиме или 20 часов непрерывного использования GPS. Watch 5 Pro поставляются с расширенными функциями GPS, например, есть поддержка GPX и возможность загружать пешеходные и велосипедные маршруты для использования в автономном режиме.

Стоимость Galaxy Watch 5:

Galaxy Watch 5 – $280 (17 тысяч рублей);

Galaxy Watch 5 с LTE – $330 (20 тысяч рублей);

Galaxy Watch 5 Pro – $450 (27 тысяч рублей);

Galaxy Watch 5 Pro с LTE – $500 (30 тысяч рублей).

В продаже Galaxy Watch 5 появятся с 26 августа.

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