Samsung Galaxy S24 Ultra сравнили с Galaxy S23 Ultra на живых фотографиях

В конце прошлого месяца смартфон Galaxy S24 Ultra показали на «живых» фотографиях, а сегодня авторитетный инсайдер Ice Universe поделился изображениями, на которых грядущий флагман сравнили с Galaxy S23 Ultra, что позволило увидеть некоторые изменения в дизайне.

Судя по опубликованным фотографиям, дизайн Galaxy S24 Ultra не сильно отличается от Galaxy S23 Ultra, но как заявляют инсайдеры, в грядущей новинке рама корпуса выполнена из титана, а не из алюминия, что отразилось на текстуре, которая стала менее рыхлой.

Помимо этого, боковые грани стали чуть более плоскими, кнопки немного увеличились в размерах, кончик стилуса S Pen выполнен в менее округлой форме, а решётка динамика вместо множественных отверстий получила продолговатый вырез.

Что касается технических характеристик Galaxy S24 Ultra, ожидается, что смартфон получит 6,8-дюймовой дисплей, флагманский чип Snapdragon 8 Gen 3 и основную камеру на 200-мегапикселей, подробно обо всех известных спеках мы написали в этом материале.

Презентация линейки смартфонов Galaxy S24 состоится 17 января 2024 года.