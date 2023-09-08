Опубликованы ключевые характеристики Galaxy S24 Ultra

До презентации флагмана Galaxy S24 Ultra остаётся несколько месяцев, но инсайдеры уже раскрыли его ключевые характеристики.

Авторитетный сетевой информатор Йогеш Брар (Yogesh Brar) ранее сообщал, что Samsung вновь начнёт для различных регионов использовать две разные платформы в своих флагманах — Exynos и Snapdragon. Но сегодня Йогеш предоставил дополнительную информацию. По его словам, Galaxy S24 Ultra будет поставляться исключительно с чипом Snapdragon 8 Gen 3, который может эксклюзивно улучшен до версии «Galaxy Edition», а вот модели Galaxy S24 и S24+ получат обе платформы.

Помимо этого, источник утверждает, что дизайн устройства не сильно будет отличиться от Galaxy S23 Ultra, но алюминиевую рамку заменят на титановую. Переход на другой металл не окажет существенного влияния на вес, ожидается, что новая модель будет на 1 г легче и весить 233 г.

Дисплей Galaxy S24 Ultra получит больше изменений. По словам инсайдера Ice Universe, грядущая новинка будет оснащена 6,8-дюймовой плоской LTPO AMOLED-панелью с разрешением Quad HD+ 3120 x 1440 пикселей и соотношением сторон 19:5:9, а максимальная яркость составит рекордные 2500 нит, для сравнения, у изогнутого экрана Galaxy S23 Ultra яркость в пике 1750 нит. Кроме этого, дисплейные рамки Galaxy S24 Ultra будут широкие и не совсем симметричные — верхняя с нижней 3 мм, а левая и правая 3,42 мм.

Рендеры Galaxy S24 Ultra

Что касается камер, то основной модуль будет серьёзно обновлён и состоять из четырёх сенсоров. Девайс получит новый главный датчик на 200-мегапикселей (HP25X) размером 1/1,3 дюйма с улучшенной автофокусировкой и возможность объединения пикселей по формуле 4 в 1 и 16 в 1. Телеобъектив также оснастят новым сенсором на 50-мегапикселей размером 1/2,52 дюйма и 3x кратным зумом. Остальные камеры перекочуют из Galaxy S23 Ultra: сверхширик на 12Мп, перископ на 10 Мп и фронталка на 12 Мп.

Ранее инсайдеры предполагали, что Samsung в этом году может применить во флагманах новый тип аккумулятора и зарядку на 65 Вт. Но Йогеш утверждает, что ёмкость батареи составит 5000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 45 Вт.

Презентация Galaxy S24 Ultra ожидается в начале следующего года, в январе или феврале.