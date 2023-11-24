Флагман Samsung Galaxy S24 Ultra показали на «живых» фотографиях

Флагманскую линейку смартфонов Galaxy S24 представят только в начале следующего года, но в Сети уже появились первые «живые» фотографии старшего представителя этой серии — Galaxy S24 Ultra.

Изображениями поделился информатор David Martin. По его словам, на фотографиях запечатлён настоящий смартфон Samsung Galaxy S24 Ultra, а не его макет для изготовления чехлов, которые рассылают производителям аксессуаров до презентации девайса чтобы они смогли наладить производственную линию по изготовлению чехлов. Кроме этого, авторитетные инсайдеры IceUniverse и EqualLeaks уже подтвердили высокую вероятность подлинности фотографий.

Помимо этого, сегодня в Сети также были опубликованы качественные рендеры и 3D-визуализация Galaxy S24 Ultra. Источником публикации стал бывший сотрудник мобильного подразделения Samsung известный как Super Roader и дизайнер Technizo Concept.

3D-визуализация Galaxy S24 Ultra:

Что касается технических характеристик Galaxy S24 Ultra, ожидается, что смартфон получит 6,8-дюймовой дисплей, флагманский чип Snapdragon 8 Gen 3 и основную камеру на 200-мегапикселей, подробно обо всех известных спеках мы написали в этом материале.