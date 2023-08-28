Samsung Galaxy S24 Ultra с плоским дисплеем показали на рендерах

На прошлой неделе стало известно, что Galaxy S24 Ultra получит плоский дисплей вместо изогнутого, а сегодня тот же информатор предоставил дополнительную информацию.

По словам авторитетного инсайдера Ice Universe, Galaxy S24 Ultra будет оснащён 6,8-дюймовым плоским OLED-дисплеем с разрешением Quad HD+ 3120 x 1440 пикселей и соотношением сторон 19:5:9, а максимальная яркость составит 2500 нит. Кроме этого, информатор опубликовал рендеры грядущей новинки.

Напомним, недавно у нас вышел материал, в котором описаны все известные технические характеристики, приписываемые смартфону инсайдерами.

Презентация Galaxy S24 Ultra ожидается в начале следующего года, в январе или феврале.