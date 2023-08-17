Характеристики Galaxy S24 Ultra раскрыты надёжным источником

Флагман Galaxy S24 Ultra представят только через несколько месяцев, но в Сети уже появились его основные технические характеристики. Утечкой поделился авторитетный инсайдер Йогеш Брар (Yogesh Brar), который ранее неоднократно предоставлял достоверную информацию.

По словам Йогеша, Samsung вновь начнёт использовать две различные платформы в своих флагманах. Ожидается, что Galaxy S24 Ultra на чипе Snapdragon 8 Gen 3 будет доступен на американском рынке, а версия с фирменным процессором Exynos 2400 поступит в продажу в регионах Европы и Юго-Восточной Азии.

Что касается камер, то основной модуль будет состоять из четырёх сенсоров из которых: главный датчик на 200-мегапикселей, сверхширик на 12Мп, теле-фото на 50 Мп и перископ на 10 Мп. Сёлфи камера получит разрешение на 12 Мп.

Ёмкость аккумулятора составит 5000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 45 Вт, но есть вероятность, что Samsung может применить новый тип аккумулятора и зарядку на 65 Вт.

Помимо этого, информатор заявляет, что дизайн устройства не сильно будет отличиться от Galaxy S23 Ultra, но алюминиевая рамка будет заменена на титановую.

Ожидается, что презентация серии смартфонов Galaxy S24 состоится в начале следующего года, в январе или феврале.