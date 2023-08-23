Samsung Galaxy S24 Ultra получит плоский дисплей вместо изогнутого

Samsung был первым производителем, который реализовал в своих смартфонах дисплей с изогнутыми краями, первым таким устройством стал флагман Galaxy Note Edge представленный в 2014 году, а позже компания перевела все свои модели в линейках Galaxy S8 и Galaxy S9 на изогнутое стекло. С тех пор южнокорейский гигант вернул базовым моделям флагманской линейки плоские экраны, и теперь, это же может произойти с премиальными смартфонами Galaxy.

По словам авторитетного инсайдера Ice Universe, грядущей Galaxy S24 Ultra получит плоский дисплей вместо изогнутого. Согласно источнику, ширина Galaxy S24 Ultra будет 79 мм, что намекает на использование плоского экран. Для сравнения, Galaxy S23 Ultra с такой же диагональю дисплея имеет ширину 78,1 мм благодаря изогнутым краям. Крайне маловероятно, что ширина смартфона увеличилась за счёт более широких дисплейных рамок.

Презентация Galaxy S24 Ultra ожидается в начале следующего года, в январе или феврале.