Samsung Galaxy S23 Ultra показал крепкий корпус во время теста на прочность

Блогер Зак Нельсон, известный под псевдонимом JerryRigEverything, провел тест на прочность последнего флагмана Samsung – Galaxy S23 Ultra.

Экран, защищенный стеклом Gorilla Glass Victus 2, показал стандартные результаты, царапаясь предметом с твердостью 6 баллов по шкале Мооса. Однако, краска на боковой рамке легко снимается, что также является типичным для современных устройств. Но стекло на задней крышке оказалось не так легко поддающимся.

Нельсону удалось легко сломать S Pen и получить доступ к его внутренностям. Однако, оставить следы на экране смартфона под воздействием огня зажигалки не удалось. Galaxy S23 Ultra также прошел один из главных тестов JerryRigEverything на излом корпуса руками. Этот тест провалили такие модели, как Pixel 7 и OnePlus 10.