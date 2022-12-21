Samsung Galaxy S23 могут представить 1 февраля 2023 года

Инсайдер под ником UniverseIce рассказал, что Samsung может представить свой следующий флагманский смартфон Galaxy S23 в первой половине февраля 2023 года. По его данным это произойдёт 1 февраля в рамках официального мероприятие Galaxy Unpacked 2023.

В продажу для США новинка может поступить через две недели после официального анонса, а в остальном мире до конца марта 2023 года.

Смартфон получит улучшенный дисплей, продвинутые камеры и более мощный процессор, вероятно, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Также серия получит более оперативную память формата LPDDR5X и хранилище UFS 4.0.

Смартфон Galaxy S23 Ultra будет использовать тот же аккумулятор емкостью 5 000 мАч, что и его предшественник, при этом версии Galaxy S23 и Galaxy S23+ могут получить увеличенный АКБ.

Также источник сообщил, что Galaxy S23 и Galaxy S23+ продолжат использовать 50-МП камеру, а Galaxy S23 Ultra камеру на 200-МП. Все три смартфона оснастят фронтальной камерой на 12МП с улучшенным автофокусом и оптической стабилизацией.

Все три Galaxy S23 будут работать под управлением Android 13 сразу из коробки.