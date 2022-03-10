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Новости

Смартфоны Samsung начали получать обновление отключающее замедление игр

Компания Samsung начала распространять обновление, которое решает проблемы игровых сервисов (GOS). Пока апдейт доступен на территории Южной Кореи.

Обновление отключает предел максимальной производительности центрального и графического процессоров при запуске игровых проектов. Также в описании отмечается, что появился режим «приоритет производительность» в Game Booster и внесены небольшие исправления по части взаимодействия со сторонними приложениями.

Ранее флагманские смартфоны Samsung S22 подверглись критике. При помощи программного обеспечения они замедляли работу приложений.

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