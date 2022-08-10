Обзор Galaxy S22+ и Galaxy S22 Ultra: какой лучше?

Весной 2022 года, компания Samsung представила свои очередные флагманы: Galaxy S22, его увеличенную версию Galaxy S22+ и топовый Galaxy S22 Ultra. Все смартфоны от Samsung всегда отличаются качеством и интересными решениями. Если разница между базовым Galaxy S22 и Galaxy S22+, более чем понятная, то Galaxy S22 Ultra от них заметно отличается.

Ко мне на обзор попали сразу два устройства: Galaxy S22+ и Galaxy S22 Ultra. Я проходил с ними более месяца и теперь готов рассказать, кому какой подойдёт и стоят ли они своего внимания.

Характеристики Samsung Galaxy S22+

Модель: Samsung Galaxy S22+

Габариты (ШxВxТ): 75.8×157.4×7.6 мм, 195 г

Дисплей: 6.6″ (2340×1080), Full HD, Dynamic AMOLED 2X, 120 Гц

Процессор: Samsung Exynos 2200

Камера основная: широкоугольная 50 МП 3x F/1.80, сверхширокоугольная 12 МП F/2.20, телефото 10 МП F/2.40

Камера фронтальная: 10 Мп

Память: 8 ГБ оперативной, 128/256 постоянной

Батарея: 4500 мАч, быстрая зарядка, беспроводная зарядка 15 Вт, реверсивная зарядка 4,5 Вт

ОС: Android 12 с оболочкой One UI 4.1

Связь: Wi-Fi, Bluetooth 5.2, NFC, BeiDou, A-GPS, Galileo, ГЛОНАСС, GPS, 5G, QZSS

Защита от воды: IP68

Сканер: встроенный в дисплей, распознавание по лицу

Стоимость: от 66 990 рублей

Характеристики Samsung Galaxy S22 Ultra

Модель: Samsung Galaxy S22 Ultra

Габариты (ШxВxТ): 77.9×163.3×8.9 мм, 195 г

Дисплей: 6.8″ (3088×1440), 2K QHD, Dynamic AMOLED 2X, 120 Гц

Процессор: Samsung Exynos 2200

Камера основная: широкоугольная 108 МП 10x F/1.80, сверхширокоугольная 12 МП F/2.20, телефото 10 МП F/2.40, телефото 10 МП F/4.90

Камера фронтальная: 40 Мп

Память: 8/12 ГБ оперативной, 128/256/512 ГБ/1 ТБ постоянной

Батарея: 5000 мАч, быстрая зарядка, беспроводная зарядка, реверсивная зарядка

ОС: Android 12 с оболочкой One UI 4.1

Связь: Wi-Fi, Bluetooth 5.2, NFC, BeiDou, A-GPS, Galileo, ГЛОНАСС, GPS, 5G, QZSS

Защита от воды: IP68

Сканер: встроенный в дисплей, распознавание по лицу

Стоимость: от 85 990 рублей

Внешний вид. Какой удобней?

Базовой Galaxy S22+ имеет стандартный внешний вид. Здесь симметричные рамки, они одинаковые по толщине и полностью меняют восприятие смартфона. Однако круг на экране для фронталки немного портит дизайн. Дисплей обладает сглаженными краями, хотя они и не такие идеальные, как в iPhone 13.

Говоря честно, Galaxy S22+ показался просто улучшенной версией S21. Практически идентичный внешний вид с тремя камера и металлическая рамка для этих камер. Рассказывать о нём особо нечего.

Другое дело обстоит с Samsung Galaxy S22 Ultra. Смартфон стал первым в линейке Galaxy S со встроенным стилусом S Pen и возможно, стал полноценной заменой Note. У него действительно премиальный вид. Когда его держишь в руке, то понимаешь, что у тебя дорогое устройство со всеми лучшими наворотами.

Особенно Galaxy S22 Ultra красив в белом цвете.

Стальная рамка вокруг дисплея, изогнутые края дисплея и выделяющийся задний корпус из-за огромных тёмных камер. Действительно флагманский вид. Есть мнение, что если линейку не разбавляли базовыми моделями, то именно так выглядел бы топовый смартфон от Samsung. Он сильно отличается во всём от обычных S22 – начиная внешним видом и заканчивая железом.

Однако из-за его габаритов управлять им одной рукой крайне неудобно. Хотите или не хотите, но носить его в чехле придётся, особенно когда вспоминаешь его ценник и во сколько может обойтись ремонт.

Говоря про фирменный чехол, то тут довольно спорное решение. Обычный силикон, без металлических вставок и по явно завышенной стоимости. Навряд ли он спасет смартфон от случайного падения, но и разбиться он не должен в одночасье из-за прочного покрытия Gorilla Glass Victus+. Но тут дело каждого.

Если хотите интересный чехол и готовы пожертвовать внешним видом, то такой тоже есть у Samsung. Обладает встроенными светодиодами и показывает информацию в виде небольшим элементов. Все настройки производятся через встроенное приложение.

Особенности

Оба смартфона поддерживают сверхширокополосный режим UWB. Они могут найти местоположение с точностью до нескольких сантиметров. Пока Samsung использует данное решение для разблокировки автомобилей.

Оба смартфоны оснащены поддержкой двух SIM-карт и eSim

Также мобильники получили продвинутый модуль Wi-Fi 6E, позволяющий получать и отдавать данные по сети гораздо быстрее.

Встроенный в Galaxy S22 Ultra стилус при прикосновении к экрану мгновенно оставляет на нем требуемые очертания. Кажется, что пишешь в реальном времени. Эти улучшения частично связаны с поддержкой здесь искусственного интеллекта. Алгоритм может легко предвидеть движения рук пользователя.

Производительность

Оба смартфона спокойно «тянут» тяжелые проекты и каких-либо фризов, сильных перегревов и чего-то подобного замечено не было. Можно без мучений запускать PUBG или CoD на максималках и наслаждаться процессом.

Также смартфоны отлично показывают себя при работе с системой и приложениями. Быстрое переключение и плавная работа One UI 4.1 за счёт грамотной оптимизации.

Камеры

Без углублений в технические характеристики Galaxy S22+ снимает на твердую «пятерку», но без плюсов. У меня было сильное удивление, что при слабом зуме появилась «зернистость», что никак не соответствует уровню флагманского устройства.

Возвращаясь к Galaxy S22 Ultra, то тут главная широкоугольная камера на 108 МП использует сенсор с размером пикселя 2.4 микрометра (мкм) и это значительно больше, чем в прошлогоднем флагмане (0.8 мкм). Поэтому линза захватывает огромное количество света, не прибегая к ночному режиму, который также отлично работает.

Передний объектив создает качественные изображения «селфи». Лица выглядят даже четче, чем при видеочате на 14-дюймовом MacBook Pro.

Galaxy S22 Ultra показывает значительно меньше мелких деталей и больше шумовых эффектов в темных областях фотографий при слабом освещении, чем тринадцатый iPhone 13 Max. Хотя у новой «Галактики» два телеобъектива, но она применяет основную камеру с цифровым приближением в сложных условиях, а это приводит к снижению детализации.

Итого

Скажу честно, лично для меня Galaxy S22+ оказался скучным и обыденным. Всё я это видел в прошлогоднем Galaxy S21 и особых «вау» и впечатлений от него не получил. Если вы обладатель S21, то пока нет никакого смысла обменить свой аппарат на последнюю версию.

Вот что действительно подарило мне массу эмоций, так это внешний вид S22 Ultra и его камеры. Тут практически идеально всё. Встроенный стилус, мощная начинка и хорошая автономная работа. Хотите действительно флагманский Samsung? Смотрите в сторону Ultra.

Плюсы Красивый дизайн (S22 Ultra)

Мощные аккумуляторы

Обратная зарядка

Хорошая оптимизация

Отличные камеры (S22 Ultra) Минусы Дизайн без изменений (S22+)

Высокая стоимость

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